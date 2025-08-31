«Альтернатива для Германии» столкнулась со смертью четырех кандидатов на выборах

WDR: четыре кандидата «АдГ» умерли перед выборами в Северном Рейне — Вестфалии

Сразу четыре кандидата от партии «Альтернатива для Германии» в муниципальные советы городов земли Северный Рейн — Вестфалия внезапно скончались перед выборами. Об этом сообщил телеканал WDR .

Сегодня стало известно о смерти кандидатов в члены советов городов Бломберг и Бад-Липпшпринг 66-летнего Ральфа Ланге и 59-летнего Стефана Берендеса.

За последние две недели в этом же немецком регионе ушли из жизни еще два кандидата от «Альтернативы для Германии» — 59-летний Вольфганг Зайтц и 71-летний Вольфганг Клингер. Они готовились к участию в выборах в Шверте и Райнбергере.

Партия получила официальное разрешение найти замену ушедшим из жизни кандидатам. Но теперь проблема возникла и у избирателей, которые получили открепительные удостоверения или проголосовали досрочно.

Избирательные комиссии городов объявили о печати новых бюллетеней и уведомили заранее проголосовавших жителей о необходимости уточнить свое решение.

Муниципальные выборы в городах Северного Рейна — Вестфалии пройдут 14 сентября.

Партия «Альтернатива для Германии» заняла второе место на февральских выборах в бундестаг с результатом 20,8%, уступив республиканскому блоку ХДС/ХСС, за который проголосовали 28,6% избирателей.