В Турции выразили уверенность в скором выходе из НАТО

Аналитик Латифоглу: Турция в ближайшие годы обязательно выйдет из НАТО

Турция в ближайшие годы обязательно выйдет из НАТО — либо по своей воле, либо ее оттуда выдавят. Об этом рассказал РИА «Новости» политический аналитик Серхат Латифоглу.

«Это обязательно будет, мы увидим это в ближайший период», — добавил он.

По словам Латифоглу, планы Турции вступить в БРИКС создают беспрецедентную ситуацию. При этом фундаментальные ценности страны и объединения полностью совпадают, подчеркнул собеседник агентства.

В свою очередь, отношения Турции с НАТО он охарактеризовал как противостояние в большей степени, чем союзничество. Поэтому Латифоглу не исключил, что давление альянса в ближайшее время усилится.

В июне министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал членство в БРИКС хорошей альтернативой Евросоюзу, которая расширит экономические перспективы страны.