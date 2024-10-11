На вывоз капусты из Белоруссии придется получать лицензию

Совет министров Белоруссии на три месяца ввел лицензирование вывоза белокочанной капусты, яблок и лука, чтобы обеспечить плодовыми собственную страну. Об этом сообщило БелТА .

Разовую лицензию придется получать на белокочанную капусту, яблоки и лук, независимо от страны происхождения. Для этого необходимо обратиться в Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии. Оно оценит объемы этих продуктов в республике и в согласовании с облиспокомами примет решение.

По информации агентства, лицензирование призвано обеспечить собственную страну овощами и фруктами в межсезонье. Ограничения снимут через три месяца.

В 2023 году Белоруссия запретила экспорт курятины во все страны, кроме Китая. Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сообщил «Известиям», что Россия закупала в республике небольшое количество этого мяса.