Альпинист по прозвищу «Человек-паук» погиб, упав в кратер спящего вулкана

В Йемене альпинист погиб после падения в кратер спящего вулкана

Известный йеменский альпинист и блогер-экстремал Антар аль-Абси, которого называли «Человеком-пауком Йемена», погиб после падения в кратер вулкана Харадха Дамт в провинции Эд-Дали. Об этом сообщило издание Yemen Online со ссылкой на местные службы гражданской обороны.

Трагедия произошла во время очередного восхождения. После исчезновения спортсмена спасатели начали поисковую операцию, а спустя несколько часов обнаружили и подняли его тело из горячих вод серного кратера потухшего вулкана.

Антар аль-Абси приобрел популярность благодаря видеороликам в социальных сетях. Он снимал свои восхождения на труднодоступные горные вершины и другие опасные природные объекты Йемена. Эти публикации сделали альпиниста известным авторов экстремального контента.

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