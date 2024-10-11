Аллигаторы заполонили улицы США после урагана «Милтон»

Аллигатор поселился в доме семейной пары после урагана «Милтон» во Флориде

Аллигаторы начали плавать по затопленным из-за урагана «Милтон» улицам в американском штате Флорида. Один из хищников напал на автомобиль жителя Форт-Майерса, сообщило 25 WPBF News.

По данным издания, рептилия пыталась атаковать стоящий в воде внедорожник, когда люди хотели выйти на улицу. Аллигатор стал кусать дверь и колесо машины.

Также одна из семей обнаружила хищника у себя дома. Крупный аллигатор расположился прямо в гостиной. Семейная пара обратилась за помощью к спасателям.

Комиссия по охране дикой природы Флориды предупредила жителей штата о крокодилах и змеях, которые массового вылезли на фоне бушующей непогоды.

Рептилии могут вести себя очень агрессивно, так как лишились привычной среды обитания. Всего во Флориде обитает более 1,3 миллиона аллигаторов.

По последним данным, из-за урагана «Милтон» во Флориде погибли 10 местных жителей. Из них пять человек стали жертвами торнадо.