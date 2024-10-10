В США подтвердили гибель 10 человек от разрушительного урагана «Милтон»

Власти округа Сент-Луси на атлантическом побережье Флориды подтвердили гибель пяти человек из-за торнадо, полиция Сент-Питерсберга — еще два смертельных случая во время шторма. Шериф округа Волуси Майкл Читвуд подчеркнул, что в его юрисдикции погибли три человека.

«Милтон» минувшей ночью обрушился на Флориду около барьерного острова Сиеста-Ки рядом с Сарасотой в виде шторма третьей категории, а затем переместился в море. Он повредил не менее 125 домов, в том числе временные постройки для пожилых людей, осушил залив Тампа и оставил без света более 3,4 миллиона семей.

В зону возможных подтоплений попали около 11 миллионов человек. В интернете появились кадры залитых водой улиц.