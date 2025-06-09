Педиатр Балко рассказала, что дети до года чаще других подвержены тепловому удару

С наступлением теплого периода возрастает риск получения теплового и солнечного ударов, особенно у детей и пожилых людей. В материале «ТСН24» врач-педиатр Ольга Балко раскрывает разницу между этими явлениями, а также дает рекомендации по профилактике и первой помощи.

Тепловой удар наступает вследствие длительного пребывания на жаре, недостаточности жидкости в организме, интенсивных физических нагрузок или отсутствия должной вентиляции помещений. Солнечный удар, в свою очередь, относится к разновидности теплового удара и обусловлен прямым воздействием ультрафиолетовых лучей на голову, когда последняя не прикрыта шапочкой или шляпой.

Дети до года входят в категорию риска ввиду несовершенства механизмов терморегуляции. Они плохо выделяют пот и быстро перегреваются, что может привести к тяжелому состоянию. Дополнительную опасность представляют заболевания нервной и сердечно-сосудистой систем, эндокринологические патологии и лишний вес.

При появлении симптомов теплового удара — тошноты, головокружения, слабости, учащенного дыхания и пульса — важно вовремя оказать первую помощь. Человеку необходимо перенести в прохладное место, уложить горизонтально, приподнять ноги, ослабить тесную одежду и протереть кожу холодной водой. Обязательно нужно предлагать питье мелкими глотками и положить холодный компресс на лоб, затылок и шею. В тяжелых случаях необходимо срочно вызвать скорую помощь.

Предотвращение теплового удара включает избегание длительного пребывания на открытом солнце, регулярное восполнение запасов жидкости, ношение легкой и свободной одежды, использование защитных кремов и головного убора.