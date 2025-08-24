Аляскинский священник извинился за встречу с Путиным

Архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексий принес официальные извинения тем, кому причинил боль своей встречей с российским президентом Владимиром Путиным в Анкоридже. Текст обращения опубликовали на сайте Американской православной церкви.

Блаженнейший архиепископ Вашингтонский, Митрополит всей Америки и Канады Тихон прислал архиепископу Алексию гневное послание, в котором указал, что встреча с лидером России была организована без ведома митрополита, что противоречит каноническим традициям. Митрополит напомнил, что Православная церковь Америки выступает против военной операции на Украине.

«Я хочу искренне извиниться перед теми, кто испытал боль, страдание или замешательство из-за моих действий в последние дни. Я глубоко сожалею о скандале, который я спровоцировал», — ответил архиепископ Алексий.

Он добавил, что его действия никоим образом не свидетельствуют об изменении позиции Православной церкви Америки.

Во время визита в Анкоридж Владимир Путин подарил местной епархии две иконы: образы преподобного Германа Аляскинского и Успения Пресвятой Богородицы.