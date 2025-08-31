Аляска оказалась на пороге газового кризиса из-за истощения запасов

Аляске грозит газовый кризис. Крупнейший город штата — Анкоридж — может остаться без электроэнергии уже в ближайшие годы, сообщила газета The New York Times .

Раньше на Аляске было много газа. Штат не только использовал его для подогрева домов и производства электроэнергии, но и отправлял за рубеж. Сейчас большинство буровых компаний закрылись, а запасы газа в заливе Кука начали истощаться.

Проблема настолько велика, что вскоре Анкориджу может не хватить ресурса для освещения.

Журналисты напомнили, что экономика штата построена вокруг нефти и газа и добыча идет в крупных объемах. О проблеме с Анкориджем говорят более 15 лет, однако решение еще не нашли.

Местные коммунальные службы предвидят, что с 2028 года им придется закупать газ за границей. Это приведет к скачку цен на электроэнергию и отопление на 10-40%.

