Экономист Гулиев заявил, что ЕС может столкнуться с новым газовым кризисом

Заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев обсудил с «Известиями» вероятность нового газового кризиса в Европе.

Он отметил низкий уровень газовых запасов, геополитические сложности и конкуренцию за поставки СПГ как основные факторы, создающие напряженную обстановку на европейском газовом рынке.

Гулиев подтвердил, что к концу зимы и началу весны уровень заполнения подземных хранилищ газом составил лишь одну треть, что значительно ниже показателей прошлого года. Такая ситуация, наряду с прекращением поставок российского газа, заставляет Европу приобретать газ по завышенным ценам, отметил экономист.