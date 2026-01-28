Алишер Усманов выиграл суд против издания FAZ о клевете

Российский миллиардер Алишер Усманов выиграл суд о клевете против немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель бизнесмена.

«Суд согласился с доводами Усманова и в полном объеме удовлетворил иск», — сказал он.

Решение в пользу предпринимателя принял земельный суд Гамбурга. Он запретил средству массовой информации распространять ряд клеветнических утверждений о нем.

В частности, под запрет подпали заявления FAZ о том, что Усманов якобы неофициально представлял интересы российских властей в Узбекистане и вмешивался в редакционной политику издания «Коммерсант» после его покупки в 2006 году.

Ранее стало известно, что немецкие правоохранители прекратили дело против Усманова, открытое по подозрению в нарушении санкций.