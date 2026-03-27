Алиев поблагодарил Россию за внимание к Азербайджанскому театру в Дербенте

Открытый после реконструкции Азербайджанский государственный музыкально-драматический театр Дербента всегда играл важную роль в культурной жизни Дагестана и помогал местной азербайджанской диаспоре сохранить свои национальные ценности. С таким заявлением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев .

Он поблагодарил руководство России и Дагестана за внимание и сохранение памятника культурно-исторического наследия.

«Азербайджанский государственный музыкально-драматический театр Дербента — единственное в Российской Федерации государственное театральное учреждение на азербайджанском языке», — подчеркнул Алиев.

Глава республики добавил, что возобновление работы площадки стало долгожданным праздником для коллектива, а также для всего населения Дагестана.

«Убежден, что тесное сотрудничество, в том числе и в культурно-гуманитарной сфере, между Азербайджаном и Дагестаном будет и далее поступательно развиваться и расширяться в русле азербайджано-российских отношений союзнического взаимодействия», — подытожил Алиев.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 27 марта, принял участие по видеосвязи в торжественной церемонии открытия Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте.

Глава государства подчеркнул, что культурная жизнь должна быть доступна для жителей всех регионов.

Отдельно президент поздравил коллектив театра с профессиональным праздником и долгожданным открытием сцены после реконструкции.