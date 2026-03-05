Алиев оскорбил Иран и потребовал извинений
Алиев призвал Тегеран извиниться перед Баку после падения БПЛА в Нахичевани
Власти Ирана должны официально разъяснить обстоятельства атаки беспилотников на территорию страны и принести извинения Баку. Об этом сообщило агентство Azertag.
«Иранские официальные лица должны дать объяснения азербайджанской стороне, принести извинения, а виновные в этом террористическом акте должны быть привлечены к уголовной ответственности», — сказал глава государства, выступая на заседании совета безопасности Азербайджана.
Он подчеркнул, что в ходе атаки под удары попали гражданские объекты, включая здание терминала аэропорта, школу, объекты инфраструктуры.
Министерство иностранных дел Азербайджана уточнило, что дроны, предположительно запущенные с территории Ирана, атаковали Нахичевань. В результате пострадали четыре человека.
После происшествия все подразделения Вооруженных сил Азербайджана привели в готовность номер один.