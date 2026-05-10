Алиев назвал пустословием заявления европейских лидеров в Ереване

Заявления лидеров стран Евросоюза о помощи Армении не соответствуют действительности, как и многие другие высказывания. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал об этом во время визита в город Зангилан, сообщила пресс-служба главы республики.

Он высказался о прошедших в Ереване саммитах Европейского политического сообщества и ЕС — Армения. По словам Алиева, участвовавшие в них европейские лидеры лишь разбрасывались словами и выставляли себя героями. На самом же деле они стояли за спиной Армении и могли бы помочь ей еще в 2020 году, если бы действительно имели силы на это.

«Все, чем они занимаются, — это пустословие, поэтому коэффициент поддержки в их собственных странах составляет 10-15%. Теперь они якобы спасли Армению от нас. У нас не было намерения уничтожать Армению или отнимать у нее независимость», — сказал глава Азербайджана.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провозгласил США и Евросоюз главными партнерами. Он утверждал, что с прибытием западной миссии обстановка на границе стабилизировалась.