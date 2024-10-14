Алиев назвал предложение Армении по мирному договору «далеким от реальности»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал невозможным предложение Армении подписать мирный договор по согласованным пунктам, а остальные спорные моменты решать впоследствии. Об этом сообщило официальное информагентство страны Azertag .

«Глава государства подчеркнул, что все пункты мирного договора равноценны, неотделимы друг от друга», — отметили там.

Алиев добавил, что не знает случаев, когда предложенный Арменией подход подействовал бы. По его мнению, армянская сторона знает, что ее идеи отклонят, но выразил надежду, что мирного соглашения все-таки удастся достичь.

Эти заявления он сделал, принимая верительные грамоты у нового посла Бельгии Жюльена де Фрепо.

Ранее МИД Азербайджана призвал Армению отказаться от провокационных шагов, если она хочет заключить мирное соглашение.