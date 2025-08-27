Алиев назвал период Азербайджанской ССР «оккупацией»

Ильхам Алиев назвал советский период истории Азербайджана оккупацией и вторжением большевиков. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al-Arabiya, расшифровку которого опубликовала пресс-служба главы государства.

«В апреле 1920 года российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его», — дважды повторил Алиев.

Также он обвинил СССР в передаче Зангезура Армении, подчеркнув, что при советской власти поездка из основной части Азербайджана в Нахичевань не была проблемой, но после развала страны оказалась связана со множеством неудобств.

Ранее Алиев назвал специальную военную операцию на Украине российским «вторжением». В ответ депутат Госдумы Константин Затулин назвал это прямым выпадом в адрес России и заявил, что стране не стоит обольщаться Азербайджаном и считать его своим партнером.