Алиев и Пашинян начали переговоры в Абу-Даби

В Абу-Даби началась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщало азербайджанское государственное агентство АзерТадж .

«В городе Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов началась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном», — говорится в сообщении.

Армянское правительство опубликовало фотографию, на которой запечатлены вице-премьеры, главы МИД и высокопоставленные чиновники, а также лидеры стран, участвующие во встрече.

В начале июля азербайджанское издание Minval сообщило, что на этой встрече политики могут подписать мирное соглашение между Баку и Ереваном.

Ранее Алиев выступил с резким заявлением. По его словам, Армения совершала военные преступления. Земли Азербайджана были оккупированы много лет.