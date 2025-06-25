С резким заявлением политик выступил в Мингячевире, на церемонии открытия электростанции. По его словам, земли Азербайджана были оккупированы много лет.

Во время Второй Карабахской войны, добавил Алиев, Армения целилась в мирных жителей и гражданскую инфраструктуру Азербайджана. Глава государства обвинил Ереван в угрозах бомбежки Мингячевира.

Такие действия являются военным преступлением, счел Ильхам Алиев. По его словам, Армения совершала и другие аналогичные действия. В своей речи Алиев упомянул Ходжалинский геноцид — карабахские армяне напали на этот город в 1992 году.

«Армения <…>, полностью разрушившая наши населенные пункты во время оккупации, обстрелявшая <…> многие города, находящиеся вдали от зоны конфликта во время Второй Карабахской войны, является военным преступным государством», — добавил Алиев.

Алиев не в первый раз использует столь жесткую риторику в адрес Армении. В начале 2025 года он назвал эту республику «фашистским государством».

Пашинян ранее называл заявления Азербайджана «ударом по мирному процессу».