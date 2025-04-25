Алиев и Каллас договорились о новом виде сотрудничества

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас объявила о новом партнерском соглашении с Азербайджаном после встречи с лидером республики Ильхамом Алиевым. Ее слова привел портал Minval.
«В разговоре с Алиевым мы обсудили укрепление связей ЕС с Центральной Азией и роль Азербайджана в процессе. Мы будем совершенствовать сотрудничество на основе уважения и взаимной выгоды», — заявила Каллас.
Верховный представитель ЕС добавила, что договорилась с Алиевым возобновить переговоры по новому соглашению о сотрудничестве и партнерстве между ЕС и Азербайджаном.
Ранее Алиев подписал указ о выделении миллиона долларов в качестве гуманитарной помощи для Украины. На эти средства Минэнерго закупит произведенные в Азербайджане электрогенераторы и направит их в республику.
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