Алиев и Каллас договорились о новом виде сотрудничества

Каллас объявила о новом партнерском соглашении между ЕС и Азербайджаном

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас объявила о новом партнерском соглашении с Азербайджаном после встречи с лидером республики Ильхамом Алиевым. Ее слова привел портал Minval .

«В разговоре с Алиевым мы обсудили укрепление связей ЕС с Центральной Азией и роль Азербайджана в процессе. Мы будем совершенствовать сотрудничество на основе уважения и взаимной выгоды», — заявила Каллас.

Верховный представитель ЕС добавила, что договорилась с Алиевым возобновить переговоры по новому соглашению о сотрудничестве и партнерстве между ЕС и Азербайджаном.

Ранее Алиев подписал указ о выделении миллиона долларов в качестве гуманитарной помощи для Украины. На эти средства Минэнерго закупит произведенные в Азербайджане электрогенераторы и направит их в республику.