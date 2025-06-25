Алаудинов вновь заявил, что Третья мировая война уже началась

«Если мы еще не получили ядерных ударов, этого обмена пока еще не произошло, то это не говорит о том, что Третья мировая война не началась», — добавил он.

Это уже не первое заявление Алаудинова на тему Третьей мировой. Ранее он призвал мобилизовать в России от 500 тысяч до миллиона человек, чтобы быть готовыми к большой войне и чтобы «никто не вздумал с нами играть так, как с Ираном».