Алаудинов вновь заявил, что Третья мировая война уже началась

Мировые события четко показывают, что Третья мировая война уже идет. Об этом заявил журналистам командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов, его слова приводит РИА «Новости».
«Если мы еще не получили ядерных ударов, этого обмена пока еще не произошло, то это не говорит о том, что Третья мировая война не началась», — добавил он.
Это уже не первое заявление Алаудинова на тему Третьей мировой. Ранее он призвал мобилизовать в России от 500 тысяч до миллиона человек, чтобы быть готовыми к большой войне и чтобы «никто не вздумал с нами играть так, как с Ираном».
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