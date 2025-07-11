Алаудинов назвал Трампа другом США, а не России

Президент США Дональд Трамп друг не России, а США. Такое мнение выразил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов в Telegram-канале .

«Трамп — не друг России. Трамп — друг Америки. Он пытается сделать то, что выгодно именно для Америки», — сказал военный.

Он отметил, что больше всего США угрожает введение БРИКС своей международной валюты, потому что доллар начнет «ходить по миру», а «мнимое могущество» Америки пропадет. Объединение уже сейчас заняло большую повестку в мире.

По словам Алаудинова, нужно быть умнее — все вопросы продумывать также, как и США. Чтобы любое решение было выгодным для России.

Ранее газета Financial Times сообщила, что «жесткое отцовское поведение» Трампа впечатлило европейских лидеров, в том числе генсека НАТО Марка Рютте. При этом российский президент Владимир Путин «не воспринимает истерик» американского коллеги и намерен несмотря ни на что достичь поставленных на Украине целей.