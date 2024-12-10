Политолог Чадаев заявил, что после свержения Асада в Сирии может начаться гражданская война

Российский политолог Алексей Чадаев в беседе с радио Sputnik выразил мнение, что после свержения в Сирии режима Башара Асада страну может захлестнуть гражданская война.

Он считает, что вооруженные люди, пришедшие к власти, будут расстреливать первых встречных.

«Вооруженные люди, непонятно, кем командуемые, грабят банки, расстреливают первых встречных и поперечных. Дальше вопрос перспектив, ведь там никто еще не пришел к власти», — сказал собеседник.

Политолог не уверен, что пришедшая к власти оппозиция сможет навести порядок в стране. В любом случае, уверен Чадаев, придется договариваться с теми, кто возьмет власть в свои руки.