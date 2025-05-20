Акулы наелись токсичных водорослей и сошли ума

Агрессивное поведение акул в Австралии связано с цветением токсичных водорослей. Об этом сообщила министр окружающей среды штата Южная Австралия Сьюзан Клоуз, ее слова привело издание news.com.au .

Клоуз отметила, что акулы в последние месяцы начали чаще выбрасываться на берег и нападать на людей в водах штата. По ее словам, причиной стали ядовитые водоросли. Цветение растений губит не только акул, но и скатов, а также ряд других рыб.

Министр объяснила, что токсичные водоросли высасывают кислород из океана, отчего на глубине рыбы начинают задыхаться и стараются выплыть ближе к мелководью. Также у морских обитателей на глубине начинаются кровотечения, что негативно влияет на их поведение.

Всего цветение токсичных водорослей в Австралии погубило свыше 200 рыб. Клоуз объяснила, что в 2025 году водорослей стало гораздо больше из-за отсутствия ветров и повышенной температуры воды.

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