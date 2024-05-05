Акцию в память о героях Второй мировой войны попытались сорвать в Нью-Йорке | 360°

05 мая 2024, 00:33
Акцию в память о героях Второй мировой войны попытались сорвать в Нью-Йорке
Группа провокаторов попыталась сорвать акцию в память о героях Второй мировой войны в Нью-Йорке. Об этом сообщило РИА «Новости».
Участники шествия, организованного движением «Русская молодежь Америки», в честь Дня Победы перешли через Бруклинский мост и возложили цветы у местного военного мемориала. Туда же направились и провокаторы.
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По словам корреспондента издания, они пришли на место проведения мероприятия с антироссийской атрибутикой и украинскими флагами.
Ранее захваченную в ходе специальной военной операции украинскую и западную военную технику привезли на Поклонную гору в Москве. На «выставке» представили 32 образца машин производства США, Германии, ЮАР, Великобритании, Франции, Швеции, Финляндии, Австрии, Австралии, Турции и Украины.
Кроме того, в подмосковном парке «Патриот» собрали более 870 образцов техники Украины и стран НАТО, которую украинские боевики использовали против ВС РФ в зоне СВО.
США
Вторая мировая война
Нью-Йорк
Украина
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