Мир 05 мая 2024, 00:33 Акцию в память о героях Второй мировой войны попытались сорвать в Нью-Йорке Freepik

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Группа провокаторов попыталась сорвать акцию в память о героях Второй мировой войны в Нью-Йорке. Об этом сообщило РИА «Новости».

Участники шествия, организованного движением «Русская молодежь Америки», в честь Дня Победы перешли через Бруклинский мост и возложили цветы у местного военного мемориала. Туда же направились и провокаторы.

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По словам корреспондента издания, они пришли на место проведения мероприятия с антироссийской атрибутикой и украинскими флагами.

Ранее захваченную в ходе специальной военной операции украинскую и западную военную технику привезли на Поклонную гору в Москве. На «выставке» представили 32 образца машин производства США, Германии, ЮАР, Великобритании, Франции, Швеции, Финляндии, Австрии, Австралии, Турции и Украины.

Кроме того, в подмосковном парке «Патриот» собрали более 870 образцов техники Украины и стран НАТО, которую украинские боевики использовали против ВС РФ в зоне СВО.