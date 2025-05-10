Акция «Бессмертный полк» прошла перед штаб-квартирой ООН в Женеве

Около 200 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Женеве

В акции «Бессмертный полк» перед штаб-квартирой ООН в Женеве приняли участие около 200 человек. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Мероприятие прошло на площади Наций, участники принесли портреты своих потомков, добившихся победы над нацистской Германией.

В шествии участвовали постпред России при ООН Геннадий Гатилов и генеральный консул в Женеве Игорь Попов. На акции звучали военные песни Красной армии, безопасность обеспечили швейцарские «Ночные волки».

«Полиция и женевские власти относятся к жителям города с пиететом. Мне сказали, что любой человек имеет право высказать мнение, не выражая при этом каких-то отрицательных эмоций. Отношение властей было дружеское и с пониманием», — рассказала организатор мероприятия Катя Топоркова.

Днем ранее акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская лента» прошли в столице Бангладеш.