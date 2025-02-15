Акции протеста против конференции безопасности прошли в Мюнхене

Противники Мюнхенской конференции по безопасности провели две демонстрации на центральной площади города Кенигсплац. Как сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на данные полиции, общее число участников протестов составило около 1500 человек.

Журналисты уточнили, что акцию провел левый альянс «Антисико», традиционно выступающий против проведения конференции в Мюнхене, а также правое объединение Querdenker («Нестандартное мышление» — прим. ред.), организовавшее митинг «За мир».

Протестующие держали в руках плакаты с лозунгами о немедленном перемирии и призывами к всемирному разоружению.

Среди принесенных на акции флагов оказались знамена Палестины. Хотя обе организации призывали сторонников не использовать национальные флаги.

В своих выступлениях лидеры акции призвали к прекращению политики перевооружения и эскалации, проводимой странами НАТО.

Мюнхенская конференция по безопасности завершится в ближайшее воскресенье, 16 февраля. Сегодня с основными заявлениями выступили канцлер Германии Олаф Шольц, президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Глава Североатлантического альянса в своем выступлении обратился к представителям стран Евросоюза с предложением прекратить жаловаться на свой невнятный статус по переговорам вокруг украинского конфликта, а подготовить предложения и вступить в дискуссии.