Актриса турецкого сериала «Клюквенный щербет» попалась на покупке наркотиков

Полиция Турции в рамках очередного антинаркотического рейда задержала актрису Фейзу Дживелек, известную по хитовому сериалу «Клюквенный щербет», и певца Мабеля Матиза. Как сообщило издание Еvrensel , их имена прокуратура Стамбула включила в список из 14 задержанных.

В пресс-службе ведомства заявили, что в ходе рейда правоохранители провели обыски по 25 адресам в рамках борьбы с распространением наркотиков. Среди задержанных оказались как потребители, так и крупные распространители запрещенных веществ.

Газета Sabah со ссылкой на материалы уголовного дела сообщила, что Фейза Дживелек попала в руки полицейских, работавших под прикрытием. Звезда сериала «Клюквенный щербет» заказала у дилера поставку запрещенных веществ через мессенджер и провела оплату. После этого вышла на улицу и приняла стоявших там мужчин за наркокурьеров. Это оказались работающие под прикрытием правоохранители.

Во время дачи показаний актриса заявила, что впервые решила попробовать запрещенные вещества и до этого никогда наркотики не покупала.

Экспертиза не нашла следов запрещенных веществ в организме актрисы «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел, задержанной в рамках антинаркотической кампании в Турции. Анализы показали, что знаменитость употребляла только разрешенные лекарства.