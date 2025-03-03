Актриса из «Убить Билла» произнесла экстремистский украинский лозунг со сцены «Оскара»

Актриса Дэрил Ханна выкрикнула украинский лозунг «Слава Украине!»* на церемонии «Оскар» . Она произнесла его перед тем, как озвучить со сцены имена номинантов в категории за лучший монтаж.

Звезда фильма «Убить Билла» произнесла речь в поддержку Украины, а затем огласила победителя в номинации «Лучший монтаж». Жюри присвоило победу картине «Анора», в которой снимались американские и российские актеры.

Церемония вручения премии «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Лидером по числу номинаций стал фильм «Эмилия Перес».

Юра Борисов, игравший в «Аноре», не получил статуэтку — «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана достался Кирану Калкину за роль Бенджи в «Настоящей боли». Фильм повествует о двух братьях, которые приехали в Польшу, чтобы почтить память пережившей холокост бабушке. Также номинантами на «Оскар» в этой номинации были актеры Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг.