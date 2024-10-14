Активы двух российских бизнесменов арестовали во Франции

Monde: во Франции арестовали активы бизнесменов из РФ на сумму более 70 млн евро

Суд Франции арестовал активы двух российских бизнесменов на сумму более 70 миллионов евро. Об этом сообщила газета Le Monde .

«Французский суд наложил арест на имущество российских бизнесменов на сумму более 70 миллионов евро», — написали в газете.

По данным издания, имущество арестовали у бизнесменов Руслана Горюхина и Михаила Опенгейма. У обоих имеются паспорта Кипра.

Суд арестовал имущества на 69,8 миллиона евро и доли в компании на сумму 2,7 миллиона евро, уточнила газета. По ее информации, имущество арестовали в рамках расследования дела об отмывании денег при отягчающих обстоятельствах.

В начале октября в Татарстане предложили арестовывать имущество тех, кто покинул Россию. Таким образом предполагается наказывать россиян, которые ведут активную деятельность против РФ.