Американист Торопов заявил, что в последнее время деятельность ICE приобрела политический оттенок

Американист Егор Торопов в беседе со «Звездой» высказал мнение о недавних событиях, связанных с деятельностью Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). Он отметил изменение характера работы ведомства в течение последних десятилетий, подчеркнув, что ранее оно функционировало вне партийных рамок, осуществляя депортацию нарушителей миграционного режима.

Однако в последнее время деятельность ICE приобрела политический оттенок, связанный с рядом трагических происшествий в штате Миннесота. Так, в январе текущего года произошли два инцидента, в результате которых погибли гражданин США и иностранный мигрант. Подобные события усилили напряженность вокруг вопроса миграции.

Торопов провел сравнение методов работы ICE при администрациях Барака Обамы и Дональда Трампа. Во времена Обамы депортировали мигрантов, незаконно пересекавших границы, в то время как при нынешнем президенте стали высылать людей, давно живущих и работающих в Америке. Такая практика вызывает общественное недовольство и порождает протестные настроения.