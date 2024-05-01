Активисты сожгли олимпийские кольца на манифестации в Париже | 360°

Мир 01 мая 2024, 19:14 Активисты сожгли олимпийские кольца на манифестации в Париже Pxhere

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Участники первоапрельской манифестации высказали протест против предстоящей Олимпиады и сожгли «олимпийские кольца». Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Некоторые из демонстрантов принесли плакат-карикатуру с надписью: «Передача олимпийского огня». На нем было изображение горящей полицейской машины.

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«Затем участники подняли над толпой разноцветные картонные „олимпийские кольца“ и сожгли их», — сообщили авторы материала.

Во время манифестации в Париже начались беспорядки. Полицейские применили дубинки и слезоточивый газ, несколько человек пострадали. Стычки с правоохранителями начались после того, как радикалы, участвующие в акции, принялись громить стеклянные витрины и автобусные остановки.

Как сообщил RT, ранее парижские мусорщики пригрозили забастовкой на время Олимпиады. Они потребовали повышения своего оклада и доплату за работу во время Игр.