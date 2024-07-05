Актер «95-го квартала» Ханумак прикрылся астмой и сбежал в США от мобилизации

Актер «95-го квартала», друг и соратник украинского президента Владимира Зеленского Руслан Ханумак сбежал с Украины в США. Об этом сообщило в своем Telegram-канале издание «Страна.ua».

Актер опубликовал небольшой пост в соцсетях, объясняя, почему он решил покинуть страну.

«Пусть я буду в глазах многих предателем, но мой сын будет расти с папочкой», — написал Ханумак.

Детали его бегства из страны неизвестны.

Позже он опубликовал еще один пост, в котором утверждал, что покинул Украину на законных основаниях. Ханумак заявил, что его якобы признали непригодным к воинской службе из-за астмы. Кроме того, он выложил документ, в котором говорится, что у него имеется отсрочка до 3 ноября 2024 года.

Украинское издание отметило, что по классификации Минобороны Украины от мобилизации освобождают только тех, кому диагностировали астму тяжелой степени. При средней степени такого права нет.

На Украине регулярно задерживают уклонистов, пытающихся нелегально пересечь границу, чтобы избежать мобилизации. Недавно пограничники поймали в пшеничном поле 10 мужчин призывного возраста, пытающихся попасть в Венгрию.