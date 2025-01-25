Появился новый космический снимок самого большого айсберга на планете

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала космический снимок айсберга А23а, отколовшегося от Антарктиды и считающегося самым крупным на планете. Изображения айсберга компания опубликовала в своем официальном Telegram-канале .

Снимок сделал космический аппарат «Метеора-М», который производит постоянное гидрометеорологическое и океанографическое наблюдение за состоянием земной поверхности, в частности ледового и снежного покровов.

«По последним оценкам, площадь айсберга A23a — 3672 квадратных километров, и весит он почти один триллион тонн», — рассказали в «Роскосмосе».

Айсберг откололся от Антарктиды еще в 1986 году, однако более трех десятков лет оставался прикован льдом ко дну океана, пока в 2020 году вновь не начал свое движение. Сейчас, по данным Роскосмоса, он приближается к британскому острову Южная Георгия, который располагается на юге Атлантического океана.

Ранее в США оценили последствия столкновения айсберга с островом. Это может серьезно затруднить доступ к местам кормления диких животных, в основном тюленей и пингвинов, которые размножаются на острове, считают журналисты.