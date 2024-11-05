Air France прекратила полеты над Красным морем из-за светящегося объекта

AFP: пилоты Air France во время полета над Суданом заметили светящийся объект

Авиакомпания Air France приостановила полеты над Красным морем после того, как над Суданом пилоты заметили светящийся объект в небе. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление компании.

Авиакомпания в качестве меры предосторожности решила на время приостановить полеты до дальнейшего уведомления.

«Это решение последовало после того, как экипажем был замечен светящийся объект на большой высоте в районе Судана», — говорится в публикации.

В авиакомпании также отметили, что ряд самолетов вернулись на посадку в аэропорты вылета, а маршрут некоторых рейсов изменили. Введение ограничений привело к увеличению времени полета по таким направлениям, как в Найроби, Антананариву, на Реюньон и Маврикий.

Ранее вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу самолет авиакомпании «Россия» запросил экстренную посадку в аэропорту вылета, предположительно, из-за возгорания в багажном отсеке.