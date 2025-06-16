Air Arabia вывезет россиян из ОАЭ за 3 дня

Air Arabia не сможет вернуть в Россию все две тысячи застрявших в ОАЭ россиян за один день. Такое мнение выразил вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян в беседе с 360.ru.

«Всех сегодня, конечно, не получится вывезти. Из того, что мы видим, перевозчик не задействует своих конкурентов по рынку, а выводит всех самостоятельно», — сказал он.

По его словам, если полеты начнутся, то всех вывезти получится в течение двух-трех дней.

Ранее стало известно, что Air Arabia с сегодняшнего дня начнет вывозить застрявших в Эмиратах российских туристов. Люди не смогли попасть на родину из-за отмен рейсов в ОАЭ, которые обусловлены проблемами после обострения конфликта Ирана и Израиля.

Страны закрыли свое воздушное пространство для гражданских самолетов.