Air Arabia продлила отмену рейсов в Россию

Авиакомпания Air Arabia поэтапно продлевает отмену рейсов в Россию на октябрь. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии со ссылкой на участников рынка.

Сотрудники авиаперевозчика уже сняли бронирования на ряд октябрьских рейсов. Официальные уведомления при этом поступили далеко не всем пассажирам. Кроме того, на сайте Air Arabia пока еще можно купить билеты на рейсы в Москву, Казань, Екатеринбург, Уфу и в Самару с вылетами в следующем месяце.

«Air Arabia с 28 февраля не выполняла полетную программу в Россию. Были отдельные пробные рейсы в июне, однако авиакомпания не смогла полноценно восстановить перевозку. Это связано в том числе с необходимостью облета территории Ирана, что существенно влияет на операционные возможности перевозчика», — подчеркнул вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Ранее в РСТ рассказали, что Турция примет около семи миллионов россиян в 2026 году.