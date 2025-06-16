Агенты «Моссада» попались в Иране с дронами

В Иране задержали двоих агента «Моссада» с беспилотниками и пусковой установкой

Двух агентов израильской разведки «Моссад» задержаны неподалеку от иранской столицы. Операцию провели сотрудники полиции в округе Рей, сообщило местное новостное агентство Fars .

Информацию изданию предоставил пресс-секретарь иранской полиции Саид Монтазер аль-Махди. Он уточнил, что агентов поймали по отдельности, спецназ для этого провел две операции.

Предполагаемых сотрудников израильской разведки уже задержали. У них нашли 23 беспилотника и более 200 килограммов взрывчатки. Где два человека прятали такое количество боеприпасов, аль-Махди не уточнил.

Кроме того, агенты «Моссада» имели при себе еще и пусковую установку для дронов. Нашлось у шпионов и оборудование, позволяющее управлять беспилотниками.

Власти Ирана полагают, что задержанные планировали провести диверсии на территории страны. Информацию о деталях расследования пока не раскрывали.

В воскресенье, 15 июня, в Тегеране также заявили о задержании двух человек, их тоже подозревали в работе на «Моссад». Предполагаемые агенты спецслужбы готовили взрывчатые вещества и электронные устройства в провинции Альборз.

Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана. Тегеран ответил ракетными ударами по еврейскому государству.