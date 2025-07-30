Агент Секретной службы пытался провести жену в самолет во время поездки Трампа

В США Секретная служба инициировала расследование в отношении одного из своих сотрудников, который попытался тайно провести жену в транспортный самолет во время поездки президента Дональда Трампа в Шотландию. Об этом сообщила британская газета Daily Mail .

Служебный самолет сопровождал президентский борт во время перелета Трампа. Сначала супруга агента посетила брифинг, посвященный поездке главы Белого дома. Потом ее заметили в зале отдыха на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Женщине не позволили подняться на борт самолета непосредственно перед его вылетом с авиабазы. Супруга агента сама является военнослужащей ВВС США.

Позже Трамп ответил на вопрос журналистов, что это странная ситуация. Он также выразил надежду, что глава Секретной службы Шон Карран «позаботится об этом».

Ранее Трамп рассказал, что первая леди США Мелания симпатизирует российскому лидеру Владимиру Путину, а по вопросу украинского кризиса она придерживается нейтральной позиции.