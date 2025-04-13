Африканцы разгромили самолет во время депортации из Европы

Депортированные из Европы в Африку мигранты разгромили салон самолета. Кадры из чартерного рейса опубликовала российская стюардесса, сообщил Telegram-канал Baza.

На видео запечатлены вырванный унитаз и поврежденные кресла. Нелегалы разбили иллюминаторы и панель бортпроводников. Также на полу валялись элементы женской одежды.

По словам экс-бортпроводницы, ее на этом рейсе не было, видео с последствиями дебоша попало к стюардессе через третьих лиц. Она также не назвала авиакомпанию, чей борт перевозил африканцев.

Ранее в Мексике секс-работницы разнесли здание суда в Мехико. Дебоширки разбили стекла и раскидали вещи в знак протеста против освобождения подозреваемого в покушении на убийство их коллеги-трансгендера*.

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