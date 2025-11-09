В Афганистане запустили единственную в стране женскую радиостанцию

Радиостанция для женщин начала работу в афганской провинции Герат. Ее создали 10 журналисток, которые запустили производство программ, посвященных проблемам, с которыми сталкиваются жительницы страны. Об этом сообщил портал Tolo News .

Генеральный директор радиостанции Шабнам Карими заявила, что цель радиостанции — возвысить голос женщин и донести до всего мира проблемы, с которыми они сталкиваются сегодня.

Новая радиостанция стала единственными СМИ в западной провинции Афганистана, предназначенным для женщин.

Глава комитета по безопасности журналистов Афганистана Шамиль Ахмад Машаль подчеркнул, что власти страны поддержали создание женской радиостанции. В будущем трансляции распространят не только на Герат, но и на весь западный регион Афганистана.

В середине июля «полиция нравов» задержала несколько десятков молодых женщин в Кабуле, обвинив их в нарушении дресс-кода. Нарушительниц забирали из кафе и магазинов и силой доставляли в отдел для составления протокола.