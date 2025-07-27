Афганистан может перейти на новое летоисчисление по лунному календарю Хиджры

Афганистан может перейти на новое летосчисление с использованием лунного календаря Хиджры вместо солнечного. Об этом говорят годовые отчеты госучреждений, в которых он уже активно применяется, сообщило РИА «Новости» .

Солнечный календарь считается более точным, его используют в Иране.

Год по такому календарю начинается в день весеннего равноденствия и длится 365 или 366 дней. Новый год определяют по астрономическим наблюдениям.

Лунный календарь в Афганистане использовался изредка, по нему живут в арабских странах. Продолжительность года согласно такому календарю меньше — 354 или 355 дней, из-за чего месяцы быстро смещаются относительно сезонов.

Летоисчисление по солнечному и лунному календарям ведется от даты переселения пророка Мухаммеда и первых мусульман из Мекки в Медину, а вот месяцы зовутся по разному.

Пока власти Афганистана не делали официальных заявлений о переходе и называют месяцы по солнечному календарю.

Ранее Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан.