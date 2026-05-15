Аэропорт Хельсинки закрыли из-за беспилотной угрозы

Авиасообщение временно прекратили утром 15 мая. Власти получили сообщение о беспилотниках в воздушном пространстве Финляндии.

В Хельсинки около 06:30 (совпадает с московским временем) провели совещание о работе городских служб. Несколько утренних рейсов в аэропорту отменили или перенесли из-за закрытия неба. В 07:05 власти сообщили, что угроза БПЛА миновала.

Ранее Финляндия и Эстония потребовали от Украины предотвратить попадание ее беспилотников и их обломков в пределы границ их стран. Использование воздушного пространства для подобных задач полностью запретили.