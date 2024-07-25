Аэропорт Франкфурта-на-Майне приостановил работу из-за митинга экоактивистов

Экоактивисты парализовали работу аэропорта Франкфурта-на-Майне

IMAGO/Andreas Stroh
Фото: IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Экоактивисты радикального движения Letzte Generation парализовали работу аэропорта Франкфурт-на-Майне. Об этом пресс-служба воздушной гавани сообщила в соцсети X.

«Из-за демонстрации в аэропорту рейсы на данный момент приостановлены. Пассажиров просят пока не приходить в аэропорт», — передали в пресс-службе.

Рейсы приостановили из-за проникновения на территорию аэропорта экоактивистов. Участники движения Letzte Generation пробрались на взлетно-посадочную полосу и устроили там акцию протеста.

Франкфурт-на-Майне — крупнейший аэропорт Германии. По количеству принимаемых пассажиров он занимает четвертое место в Европе.

До этого подобная акция произошла в немецком аэропорту Кельн-Бонн. Несколько человек прорвались к взлетно-посадочной полосе и приклеили себя к асфальту. Митингующие требовали от правительства Германии разработать и подписать международное соглашение, регулирующее отказ от нефти, газа и угля к 2030 году.

Ранее в Германии общественники попытались штурмовать завод Tesla. Протестующие объяснили свои действия тем, что расширение завода, которое планировала компания, навредит окружающей среде.

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