Экоактивисты штурмовали завод Tesla: причины, последствия, влияние | 360°

Мир 15 мая 2024, 13:52 Tesla и «Подсолнухи» Ван Гога. Что еще пострадало от рук экоактивистов Эколог Фролов объяснил, почему экоактивисты ведут себя неадекватно

Читать 360 в

В Германии вновь активизировались общественники. На этот раз группа людей попыталась штурмовать завод Tesla. Однако это далеко не первый случай, когда экоактивисты совершают необдуманные на первый взгляд поступки для привлечения внимания к природе. 360.ru вспомнил самые яркие попытки и выяснил, зачем защитники природы себя так ведут.

Помешали электрокары

Казалось бы, завод по производству автомобилей на экотопливе должен радовать экоактивистов, но не тут-то было.

Реклама

Накануне в общине Грюнхайде в Берлине прошла акция с участием 800 человек. Они выбежали из леса в синих кепках и напали на предприятие компании Tesla. Участников движения Disrupt Tesla задержала полиция, однако несколько машин они все же повредили. Издание Reuters сообщало о пострадавших.

Протестующие объяснили свои действия тем, что расширение завода, которое планировала компания, навредит окружающей среде. Активисты подчеркнули, что, помимо прочего, для создания аккумуляторов электрокаров Tesla используется литий, который добывают в Аргентине и Боливии. От этого экология этих стран страдает.

«Подсолнухи» в томатах

В 2022 году другие экоактивисты начали выливать супы на шедевры мирового изобразительного искусства. Например, от томатного месива едва не пострадало полотно «Подсолнухи» Винсента Ван Гога в Лондонской галерее, сообщил Sky News.

Unsplash

В картину «Мона Лиза» Леонардо да Винчи в Лувре бросили куском торта, уточнил портал Marca. На этот раз своими действиями активисты призывали подумать о проблемах экологии и сохранении планеты.

В январе этого года на «Джоконду» снова «напали» — вылили суп в поддержку «права на здоровое и постоянное питание».

Полотна не пострадали, так как находились под защитным стеклом.

«Легли костьми» в Мюнхене

В 2022 году в аэропорту Бранденбург в Мюнхене участники экологического движения Last Generation выступили с акцией. Они приклеили себя к одной из двух взлетно-посадочных полос воздушной гавани, сообщил портал EuroWeekly News.

Активистам удалось заблокировать часть движения. Участники протеста заявили, что хотели привлечь внимание властей к проблеме изменения климата.

«От нас нет никакой опасности. Однако она исходит от смертоносной политики правительства!» — написали участники движения в соцсетях.

На место прибыла полиция, которая задержала общественников.

Как активисты влияют на проблемы экологии

Защитники окружающей среды устраивают подобные акции, потому что власти упорно к ним не прислушиваются, объяснил 360.ru эколог Андрей Фролов. По его словам, они хотят привлечь внимание к тем проблемам, которые их занимают, но не знают как. Отсюда и вырастают разные варварские выходки вроде порчи картин или штурма заводов.

Проблема есть как в России, так и в западных странах, где она еще более острая, подчеркнул он.

Как говорил Суворов, проблема не во внешних врагах, а во внутренних дураках. Андрей Фролов эколог

«Когда люди не хотят друг друга слушать, слышать и вести диалог, тогда это провоцирует стороны на радикальные действия. Поэтому мы все еще вынуждены встречать людей, которые обливаются краской и портят произведения искусства», — подытожил Фролов.

Unsplash

Экоактивисты всегда проявлялись по-разному, но не всегда правомерно и законно, отметила 360.ru общественный деятель Юлия Манн.

«На мой взгляд, если ты хочешь бороться за природу, то нужно взаимодействовать только с органами власти, не нарушая права других граждан, компаний, не останавливая работу предприятий. Если экоактивисты считают, что завод Tesla вредит природе, этому должно быть подтверждение. Но я не думаю, что оно имеется, так как компания большая и действует в рамках закона», — добавила она.

Для пользы экоактивистам следует взаимодействовать с общественными организациями, участвовать в мероприятиях, связанных с защитой экологии, собирать мирным способом подписи под петициями в пользу проверки компаний и для устранения других нарушений, считает Манн.