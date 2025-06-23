ТАСС: аэропорт Бен-Гурион возобновит работу с 23 июня, но с ограничениями

Аэропорт Тель-Авива имени Давида Бен-Гуриона возобновит прием и выпуск самолетов с 23 июня. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство туризма Израиля.

При этом работать будет только терминал 3, на каждый рейс можно будет посадить не более 50 пассажиров. В течение дня в аэропорту ждут прилета 24 рейсов из разных стран мира.

Согласно онлайн-табло воздушной гавани, вылетать будут самолеты El Al, Israir и Arkia, которые соединят Израиль с девятью странами — Кипром, Великобританией, Таиландом, Польшей, Испанией, Италией, Францией, Грецией и США.

Аэропорт был закрыт с 13 июня из-за боевых действий.

Ранее Минтранс Израиля объявил, что организует рейсы для иностранцев, застрявших в стране из-за закрытия воздушного пространства.