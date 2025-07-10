«Аэрофлот» отменил все рейсы в Тегеран

Рейсы авиакомпании «Аэрофлот» в Тегеран отменены до снятия продленных Ираном до 1 августа ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«В связи с продлением ограничений до 1 августа в аэропорту Тегерана авиационными властями Ирана, Аэрофлот вынуждено корректирует расписание по данному направлению», — рассказали представители авиакомпании.

В «Аэрофлоте» добавили, что полеты между Москвой и Тегераном возобновятся после снятия ограничений. Пассажирам, которые планировали поездки в этот период, предложили вернуть деньги за билеты или переоформить их на другие, более поздние даты.

Несколько дней назад из-за введенных ограничений в использовании воздушного пространства возникли сложности с авиарейсами из и в Санкт-Петербург.