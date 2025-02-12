Адвокат Винника подтвердил его скорое возвращение из США в Россию

Соучредителя биткоин-биржи BTC-e Александра Винника в ближайшее время отправят в Россию в рамках обмена. Об этом РИА «Новости» сообщил его адвокат Фредерик Бело.

«Александр Винник будет отправлен из США в Россию после освобождения американца Марка Фогеля», — отметил он.

Винника арестовали в 2017 году в Греции по запросу США. Его обвинили в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которую, по версии американских правоохранителей, использовали для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности.

Вынесение приговора Виннику было назначено на 17 января 2025 года, сообщали «Известия». Если бы россиянина признали виновным, ему грозило бы почти 200 лет тюрьмы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что США на днях отпустят гражданина России, но его имя не называлось. Возвращение россиянина пройдет в рамках обмена на американца Марка Фогеля.