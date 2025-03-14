Адвокат Мальгина: пожизненный приговор россиянина в Финляндии политически мотивирован

Сторона защиты намерена обжаловать приговор россиянину Воиславу Тордену. Ему назначили пожизненный срок лишения свободы в Финляндии. Об этом сайту телеканала «Звезда» сообщила адвокат подсудимого Наталия Мальгина.

«Защита считает, что вина не доказана. Полностью были уверены, что если его не оправдают, то наказание не будет более строгим, чем один год, два месяца лишения свободы», — сказала правозащитница.

Она также заявила, что решение суда неоправданно и мотивировано политически. Напомним, Тордена обвинили в причастности к якобы военным преступлениям на территории Украины в 2014–2015 годах.