«Адское *** дьявола». Всплыло шокирующее видео Киммела о Такере Карлсоне

В апреле 2023 года Джимми Киммел в своем шоу высмеял увольнение Такера Карлсона с Fox News. Тогда ведущий пошутил, что журналист «вернулся в Москву к своим менеджерам», на это обращал внимание сайт USA Today .

В том же шоу Киммел назвал увольнение Карлсона «восхитительным шоком». Затем он посетовал, что не знает, куда теперь отправится ведущий. И предположил, что тот «вернется обратно в адское *** дьявола, откуда он и появился».

Два года спустя скандальная фраза вновь стала поводом для давления на комика. Телеканал ABC приостановил показ его шоу после нового выпуска, где Киммел затронул тему MAGA и Дональда Трампа.

Он заявил, что убийца Чарли Кирка якобы был частью «клики MAGA», а Трамп неправильно скорбит по трагическим событиям.

После этого руководство телеканала объявило о временной остановке проекта Киммела. CNBC со ссылкой на источник сообщало, что ведущего не увольняли, и руководство канала намерено обсудить с Киммелом содержание его высказываний.

На новость о закрытии программы отреагировал и президент США Дональд Трамп. Он поздравил руководство телеканала «с правильным решением».