Адрес поставщика взорвавшихся в Ливане пейджеров привел в казарму во Франции

По адресу генерального директора компании BAC Consulting Kft, которую связали со взрывами пейджеров в Ливане, обнаружили казарму для жандармов в Париже Об этом сообщил Bloomberg .

По данным агентства, официальный адрес фирмы приводит к небольшому почтовому офису в Будапеште, зажатому между полуразрушенной железнодорожной станцией и шоссе.

Работающая там женщина заверила, что единственным признаком компании были ежемесячные визиты представителя BAC — он забирал почту.

Здание в Париже, указанное в качестве адреса гендиректора компании, оказалось казармой французских жандармов. Представительство BAC заявило, что компания — «торговый посредник без производственной или операционной площадки в Венгрии».

Массовый взрыв пейджеров произошел в Ливане в минувший вторник, 17 сентября. Жертвами стали 11 человек, около четырех тысяч ливанцев пострадали.

С массовой детонацией устройств ранее связали тайваньскую компанию Gold Apollo. Расследование по факту случившегося также начали и в этой стране.